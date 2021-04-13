Тагильчанин на самокате с котом на плече попал на видео. Дадим 1000 рублей тому, кто поможет их найти

Необычный экипаж удалось снять тагильчанке Ольге в одном из дворов на улице Аганичева. Как видно на записи, молодой человек на электросамокате и с котиком на плече отъезжает от подъезда и исчезает в неизвестном направлении. При этом домашний питомец спокойно сидит на плече у хозяина и, судя по всему, не испытывает никакого дискомфорта.

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