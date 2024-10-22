Тагильчанин купил iPhone за полторы тысячи рублей и попытался взыскать компенсацию морального вреда с маркетплейса

Тагильчанин Александр в конце декабря 2023 года выгодно купил iPhone 15 Pro Max через маркетплейс «Мегамаркет» всего за 1487 рублей, воспользовавшись скидками и бонусами от банка. Но радость от покупки модного гаджета вскоре обернулась разочарованием: через пять дней смартфон перестал включаться, а диагностика показала наличие неустранимого дефекта. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

После этого Александр обратился к продавцу с требованием возврата средств. Продавец вернул полную стоимость, составившую 148 690 рублей, включая 127 203 рубля бонусами от банка и 20 тысяч рублей по промокоду. Однако покупатель посчитал, что ему полагается больше, и решил обратиться в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с иском о защите прав потребителей.

Истец требовал возместить разницу в цене товара, так как за время разбирательства смартфон подорожал, а также взыскать с маркетплейса и продавца более 158 тысяч рублей: неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Однако доказать в суде рост цены устройства Александру не удалось, что привело к отказу в удовлетворении иска.

Тем не менее мужчина попытался оспорить это решение в Свердловском областном суде, но и здесь его усилия оказались безуспешными, а требования остались неудовлетворёнными.