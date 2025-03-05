Тагильчанин хотел любви, а попал на деньги

В отдел полиции № 17 Нижнего Тагила обратился 39-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина сообщил, что стал жертвой девушки, которая обманом вынудила его заплатить за «билеты в театр».

Как выяснили сотрудники полиции, на телефон тагильчанина в мессенджере пришло сообщение от незнакомой девушки с предложением познакомиться. Завязалась переписка, в ходе которой девушка проявила инициативу посетить театр и предложила мужчине купить билеты. Она прислала ссылку для их приобретения. Заинтересовавшись предложением, мужчина перешёл по ссылке, где ввёл свои данные, выбрал места и время посещения. Затем он указал стоимость двух билетов и подтвердил оплату с банковской карты.

Однако, после оплаты билеты на электронную почту не пришли. Мужчина обратился в службу поддержки сайта, где ему сообщили о технической ошибке и предложили повторить процедуру оплаты для возврата средств. Уверив, что после повторной транзакции деньги вернутся на счёт, ему прислали новую ссылку.

Мужчина, не заподозрив неладное, повторил процедуру. После этого чат с «представителем поддержки» и обе ссылки оказались заблокированы. Только тогда он понял, что стал жертвой мошенников.

Полиция обращает внимание на важность бдительности при совершении финансовых операций в интернете. Правоохранительные органы призывают избегать сомнительных ссылок и переводов, а в случае обнаружения признаков мошенничества незамедлительно обращаться в полицию.