Тагильчанин Евгений Доронин, тренер юниорской сборной России по гребному слалому, рассказал о перспективах команды на первенстве мира

Старший тренер юниорской сборной России по гребному слалому тагильчанин Евгений Доронин рассказал в эфире спортивного радио «Движение» о перспективах команды на первенстве мира, которое в данный момент проходит в Словении.

Чемпионат проводится в городе Любляне в одном из старейших и самых популярных гребных каналов в Европе. Этот канал отдали для соревнований юниоров впервые — обычно предоставляют каналы попроще.

«Мы здесь уже были в марте, но на тренировочных сборах. Попрыгали с этого большого слива. За две недели несколько привыкли к воде. Многие из наших спортсменов впервые побывали здесь весной», — рассказывает тагильский тренер.



Евгений Доронин



По словам старшего тренера, команда долго ждала этого чемпионата, ведь в прошлом году первенство мира не состоялось из-за коронавируса.

«На первенство Европы (в 2020 году. — Прим. ред.) нам чудом удалось попасть, потому что были большие ограничения и лодки туда с трудом доставили. На тренировки было всего два дня. И на удивление, нам удалось в такой непростой ситуации показать очень высокие результаты. Мы завоевали три золотые медали, серебро и бронзу. А главное, в рейтинге стали третьими — это наивысший результат, который мы достигали на первенствах Европы», — рассказывает Евгений.

В этот раз сборная выступает без лидера команды Алсу Миназовой. Спортсменка отобралась на Олимпиаду и готовится к играм в Токио с национальной командой.