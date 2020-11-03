Тагильчанин Егор Майер взял «Оскар» для фотографов

Уроженец Нижнего Тагила известный модный фотограф Егор Майер стал призёром престижного международного конкурса International Photography Awards. Автор удостоен третьего места в категории «Изобразительное искусство. Ню» за серию снимков, на которых изображена его супруга Надежда.

«IPA — это ежегодный конкурс, организованный Lucie Foundation. Награждение конкурса традиционно проходит в Карнеги Холл в Нью Йорке на церемонии Lucie Awards Gala, где победителю вручают статуэтку Lucie — аналог “Оскара” в мире фотографии. Эту статуэтку ещё при жизни получали Анри Картье Брессон, Ричард Аведон и многие другие. Энни Лейбовиц получала её дважды. Жаль, что в этом году все выставки и награждения отменены, но будем знакомиться с остальными победителями онлайн. Тем более что ещё четверо россиян были замечены мной среди профессиональных лауреатов», — написал Егор на своей странице в Facebook.

Серия Anima принесла Егору победу

Добавим, что для Майера это уже второй «Оскар» для фотографов. В 2018 году он получал звание «Фотограф года» в International Photography Awards Russia в той же номинации.

Егор Майер — победитель престижных международных фотоконкурсов. Много лет уроженец Нижнего Тагила успешно занимается рекламной и fashion-фотографией по всему миру. В 2017 году в галерее Art Dynasty Gallery в Женеве открылась его первая персональная выставка в Европе.