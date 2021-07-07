Тагильчанин Егор Майер признан фотографом года по версии одного из самых престижных международных конкурсов

Известный модный фотограф Егор Майер, уроженец Нижнего Тагила, получил звание «Фотограф года» по версии Moscow International Foto Awards (MIFA). Это один из самых известных мировых фотоконкурсов с призовым фондом в 6,4 тысячи долларов.

Жюри оценило серию снимков Майера, на которых изображена его супруга Надежда. В 2020 году эти работы принесли Егору третье место в категории «Изобразительное искусство. Ню» на международном конкурсе International Photography Awards, который называют «Оскаром» для фотографов.

«Я очень рад получить первую премию и титул “Фотограф года по версии MIFA 2021”. Спасибо всем членам жюри за оценку моих фото, спасибо дорогой модели Наде за хорошую работу», — написал накануне Егор Майер в своём Instagram.

Егор Майер — победитель престижных международных фотоконкурсов. Много лет уроженец Нижнего Тагила успешно занимается рекламной и fashion-фотографией по всему миру. В 2017 году в галерее Art Dynasty Gallery в Женеве открылась его первая персональная выставка в Европе.