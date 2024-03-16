Тагильчане жалуются на сбои в работе системы дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ

Сбои в работе системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ начались 15 марта и продолжаются сегодня. На это жалуются тагильчане и жители Свердловской области.

«Невозможно проголосовать через ДЭГ. И так с самого утра», — написала на личной странице мэра Владислава Пинаева во «ВКонтакте» Наталья Орлова.

Пользователям рекомендуют вернуться на сайт позднее.

«Уважаемые избиратели! Понимаем вашу обеспокоенность. Технические трудности при входе на портал могут наблюдаться из-за большого наплыва желающих проголосовать. Рекомендуем зайти чуть позднее, когда нагрузка на систему уменьшится. Обращаем внимание, что вы можете проголосовать в любое время суток в течение трёх дней. Благодарим за понимание!» — говорится в ответе тагильчанке.

По данным избирательной комиссии Свердловской области, явка по ДЭГ на 15:00 16 марта составила 84,64% (от числа принятых заявлений на дистанционное электронное голосование).

«Решила проголосовать онлайн 16 марта, сайт ужасно зависал, в итоге я вышла и зашла заново, но проголосовать так и не получилось из-за того, что приложение предлагает зайти с того же устройства и того же браузера, но я с него же и захожу. На горячую линию не дозвониться, там постоянно занято. Выходит, проголосовать у меня так и не получится?» — пишет екатеринбурженка Екатерина Шевнина в группе во «ВКонтакте» избирательной комиссии Свердловской области.