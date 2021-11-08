Тагильчане заметили в центре города белого горностая (ВИДЕО)

08.11.2021 15:12
Сегодня утром около 8:40 утра тагильчанка Елена Таскаева встретила в центре Нижнего Тагила горностая. Маленький хищник бегал вдоль берега Тагильского пруда в парке Бондина, недалеко от лодочной станции. По словам женщины, животное не было напугано, напротив горностай выходил на пешеходную дорожку.
В Уральском лесничестве АН «Между строк» рассказали, что выход животных в город частое явление.
«Животные идут в город, потому что здесь теплее, есть кормовая база: мыши и рыба. Главное при встрече со зверем не трогайте его, потому что животное может болеть бешенством», — рассказала лесничий Уральского лесничества Надежда Резникова.