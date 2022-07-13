Тагильчане за полгода 265 раз пытались пронести в суд оружие

За 6 месяцев текущего года судебные приставы Нижнего Тагила предотвратили 265 попыток проноса гражданами в здания судов колюще-режущих предметов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области. Всего на территории региона за указанный период предотвращено более 6,7 тысяч попыток пронести в суд запрещённых предметов.

«В 2022 году судебные приставы по ОУПДС ГУФССП России по Свердловской области пресекли пронос в здания судов 6 795 запрещённых предметов, в том числе огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие, электрошокеры и другие предметы, представляющие угрозу для безопасности окружающих», — пояснили в ведомстве.

В Екатеринбурге лидером в первом полугодии 2022 года по предотвращению попытки проноса газового и травматического оружия в здания судов стал Орджоникидзевский район — 134. В Железнодорожном районе — 44 предотвращения проноса, в Ленинском и Октябрьском районах по 22, в Верх-Исетском — 10, Чкаловском — 9. Травматическое оружие пытались пронести граждане в Полевском 28 раз, в Серове – 13.