Тагильчане в новогодние праздники предпочитают домашний уют  

Опрос, проведённый сервисом SuperJob среди экономически активного населения Нижнего Тагила, показал, что большинство из них в новогоднюю ночь предпочтут время в тёплом семейном кругу и домашнем уюте. По результатам исследования, провести праздник дома планируют 77% опрошенных тагильчан.

5% респондентов сообщили, что им предстоит работать в ночь на 1 января. 4% планируют отправиться в поездку по России, а ещё 2% проведут время на даче или в деревне. Всего 1% опрошенных намерены посетить гостей, а 7% поделились своими планами отметить праздник в самых разных местах: кто-то поедет за границу, кто-то выберет кафе или ресторан, некоторые проведут это время в дороге, кто-то остановится в отеле или доме отдыха, а для некоторых идеальным местом для встречи Нового года станет морской берег.

Женщины чаще мужчин выбирают семейный вариант празднования (84% против 70%), тогда как мужчины вдвое чаще оказываются на рабочих местах в новогоднюю ночь (7% против 3%).

Среди тех, кто останется на рабочем месте в праздничную ночь, оказались инженеры и рабочие непрерывных производств, водители, полицейские, медицинские работники, охранники и представители аварийно-спасательных служб.