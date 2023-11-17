Тагильчане стали жертвами новой схемы телефонного мошенничества

Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга пострадали от новой схемы телефонного мошенничества. Как сообщают в свердловской полиции, звонящие представляются сотрудниками компании — оператора сотовой связи и сообщают, что телефонный номер давно зарегистрирован на пользователя и его нужно якобы пролонгировать, иначе номер передадут другому абоненту. Лжепредставитель сотовой компании поясняет, что продлить абонентский номер можно через сайт госуслуг. Для этого нужно только продиктовать код из SMS. После этого звонит второй мошенник и, представляясь сотрудником силовых структур (ФСБ, полиции, следственных органов, службы безопасности банка), сообщает, что, назвав код, гражданин предоставил доступ мошенникам, и теперь они от его имени оформляют кредиты. Для сохранности денег необходимо самому открыть кредит на своё имя и перевести все кредитные и личные деньги на «безопасный счёт». Реквизиты счета могут продиктовать в телефонном режиме или выслать на используемый мессенджер.