Тагильчане смогут привиться от короновируса на Театральной площади

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в грядущие выходные разместится на Театральной площади Нижнего Тагила напротив памятника Черепановым. Сделать прививку можно бесплатно, предъявив паспорт и СНИЛС.

Выездная бригада Демидовской горбольницы будет работать возле памятника Черепановым 18 и 19 сентября с 12:00 до 17:00. Также мобильный пункт вакцинации действует ежедневно в ТЦ DEPO. Здесь с 16:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 20:00 в выходные можно поставить первый компонент прививки или получить дозу «Спутника Лайт».

Как рассказали в Демидовской ГБ, сегодня у тагильчан есть возможность выбрать, чем привиться: вакциной «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «Спутник Лайт». О наличии вакцины нужно узнавать у медицинских работников.

Ранее мобильный пункт вакцинации Демидовской ГБ работал в парке им. Бондина и парке Победы на ГГМ.

Также привиться от опасной вирусной инфекции можно в поликлиниках города. На прививку можно предварительно записаться по телефонам регистратуры, через портал «Регистратура 96» или просто прийти в поликлинику без записи и получить талончик в регистратуре.