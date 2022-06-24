Тагильчане пожаловались на сбои в работе приложений такси 

Сегодня во многих городах России произошёл глобальный сбой в работе приложений «Яндекс Go», «Максим», Uber и «Везёт». На работу сервисов с 13:00 начали жаловаться и жители Нижнего Тагила.

Тагильчане не могли заказать такси в течение нескольких часов. При поиске автомобиля со смартфонов на Android и iOS появлялись сообщения: «Не удалось завершить операцию» или «Неизвестная ошибка».

Также приложения не находили расположенные рядом машины, не показывали историю поездок и сохранённые адреса. Тагильчанка Марина более получаса не могла заказать такси с Красного Камня на Тагилстрой.

«Минут 30 точно не могла вызвать такси. Программа принимает заказ и тут же его сбрасывает, выдаёт ошибку соединения. Пыталась позвонить по номеру телефона, но там говорят: “Не можем принять заказ по техническим причинам”», — рассказала Марина.

Сервисы перестали работать в Воронеже, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Краснодаре, Новосибирске, Дагестане, Свердловской и Ростовской областях, а также в Республике Башкортостан, сообщает «Коммерсантъ». Причины сбоя неизвестны, но сейчас приложения работают в штатном режиме.