Тагильчане пожаловались на принудительную вакцинацию от COVID-19

Каждый третий житель Свердловской области сделал прививку от коронавируса по принуждению. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) исходя из опроса в социальных сетях, пишет Е1. В исследовании приняли участие 1105 респондентов, 44% из которых проживают в Екатеринбурге, 13% — в Нижнем Тагиле и 43% — в других населённых пунктах.

Специалисты выявили, что 36% респондентов болели или болеют в данный момент, 35% опрошенных ответили, что заболевание диагностировали у членов их семей. При этом около половины опрошенных считают угрозу коронавируса значительной.

«Для почти половины опрошенных основное негативное последствие пандемии — это отсутствие уверенности в завтрашнем дне — 49%. Второе по частоте упоминаний последствие — это нарастание стресса, агрессии, нервозности — 34%. Замыкает тройку негативных результатов болезнь близких людей — 28%», — отметили в ЦУР.

Среди опрошенных прививку сделали 37%. Больше половины людей считают эту процедуру важной. Однако 28% жителей региона сделали это по принуждению. Ещё 12% опрошенных хотят сделать прививку, а 81% не готов это делать.