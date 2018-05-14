Тагильчане попросили чиновников установить забор у футбольной площадки, чтобы дети не бегали за мячом под колёса машин. «В целях безопасности» с площадки демонтировали ворота

Жители посёлка Старатель 3 мая на сайте тагильской мэрии пожаловались на отсутствие забора возле футбольной площадки у дома № 19 по улице Гагарина. Автор обращения в рубрике «Городской контроль» отмечает, что во время игры мяч часто улетает на проезжую часть, а дети выбегают за ним на дорогу прямо под колёса автомобилей.

Вопрос тагильчан мэрия передала для решения в Нижнетагильский институт испытания металлов, на балансе которого находится площадка. Проблему в НТИИМ решили оперативно, но авторов жалобы это решение возмутило ещё больше. Сегодня, 14 мая, в «Городском контроле» появилось новое обращение.

«Просили сделать забор, чтобы мяч не вылетал на проезжую часть, вместо этого — убрали ворота, во дворе единственное место, где поиграть детям, решите пожалуйста этот вопрос», — вновь жалуются жители Старателя (пункт. сохранена).

В НТИИМ подтвердили, что решение временно убрать ворота принято «в целях обеспечения безопасности».

«8 мая нам пришло письмо от администрации Ленинского района с просьбой обезопасить детей во время игры на данной площадке, и утром 10 мая мы убрали ворота. В 50 метрах от той площадки есть замечательный стадион, пусть пока играют там», — пояснил АН «Между строк» замгендиректора НТИИМ по управлению персоналом и социальным вопросам Юрий Тимохин.

Тимохин также отметил, что руководству института нужно время, чтобы рассмотреть возможность установки забора.