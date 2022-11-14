Тагильчане переучиваются на IT. «Компьютерная академия ТОР» как возможность изменить жизнь к лучшему

Времена, когда для получения престижной и востребованной работы нужно было тратить годы на учёбу в институте, давно прошли. Сегодня любой желающий может освоить профессию мечты и для этого не обязательно увольняться с текущего места работы. Одной из самых востребованных отраслей для тех, кто решил переучиться, является IT-направление. Сфера информационных технологий помимо того, что является крайне перспективной, предоставляет специалисту очень привлекательные условия труда: гибкий график, работу из любой точки мира, высокую зарплату и возможность трудоустройства в ведущих мировых компаниях. Всё это уже заставило тысячи взрослых людей изменить свою жизнь и пойти учиться в «Компьютерную академию TOP», которая оказывает услуги в области качественного IT-образования многие годы. Только в Нижнем Тагиле обучение здесь проходят более 150 студентов.

В академии любой желающий может освоить специально подготовленный учебный курс и стать первоклассным программистом, разработчиком или веб-дизайнером.

«Компьютерная академия ТOP» на рынке уже 23 года, это один из крупнейших учебных центров в России, который насчитывает 147 филиалов по всей стране. Сейчас в академии учатся более 65 тысяч студентов, большую часть из них составляют взрослые люди, желающие сменить профессию. Кроме программирования на разных языках, здесь учат дизайну, разработке сайтов и мобильных приложений. По окончании обучения выпускники получают международный диплом «Компьютерной академии TOP», а также сертификаты от компаний-партнёров.

28 ноября в Нижнем Тагиле к занятиям приступит новая группа по программе «Разработка программного обеспечения», рассчитанная на 5 семестров (2,5 года) и созданная для тех, кто только начинает путь программиста или хочет заполнить пробелы в IT-образовании.

Вообще, в академии можно найти образовательные программы на любой вкус: профессиональные спецкурсы продолжительностью до 1 года (интернет-маркетинг, разработка на Python, тестирование ПО и др.), обучение в IT-колледже цифровых технологий при академии, окончив который человек получит диплом государственного образца, профильные программы — «Разработка программного обеспечения», «Компьютерная графика и дизайн» и другие.

Программы прекрасно подойдут работающим людям, которые хотели бы освоить новое для себя направление и изменить профессиональный вектор. Несомненным преимуществом академии на фоне многих конкурентов является разветвлённая система филиалов по всей стране, способных организовать не только онлайн-уроки, но и очный формат обучения. Занятия в группах до 16 человек проходят в вечернее время в режиме стационара (три раза в неделю), полустационара (один раз в неделю) или полностью дистанционно. Как отмечают педагоги «Компьютерной академии TOP», среди выпускников немало людей старше 50 лет, которые успешно трудоустраиваются в дальнейшем.

Академия наладила тесное взаимодействие с потенциальными работодателями — компаниями-разработчиками. Одна из основных задач академии — трудоустройство всех выпускников, с чем здесь успешно справляются. Со многими студентами будущий работодатель начинает сотрудничать ещё на этапе обучения.

Для тех, кого заинтересовала учёба и карьера в сфере IT, «Компьютерная академия TOP» запустила беспрецедентную акцию: весь ноябрь клиентам предоставляют скидки на курсы до 60%. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией на официальном сайте, получить консультацию у специалистов по телефону: +7 (343) 596-38-35 или в офисе по адресу: улица Ломоносова, дом 2а, этаж 6.