Тагильчане отметят Всемирный день The Beatles в музее искусств

В эту субботу, 16 января, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдёт концерт-беседа, посвящённый Всемирному дню культовой британской группы The Beatles. Этот праздник отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО, поскольку именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся джазовый клуб The Cavern, в котором выступали Пол Маккартни, Джон Леннон, Джордж Харрисон и Ринго Старр.

На концерте в музее искусств (12+) любители творчества ливерпульской четвёрки услышат любимые хиты в исполнении тагильских музыкантов, узнают историю возникновения группы и её влияния на современную культуру, а также познакомятся с интересными фактами из биографии участников коллектива.

«The Beatles создали новое звучание, которое стало популярно во всём мире. В СССР группу полюбили горячо: молодёжь перезаписывала песни, иногда до полной потери разборчивости звучания. В композициях на “чужом” английском языке молодые ребята пели о любви, свободе и мире. Критики-музыковеды неоднократно бросали “битлам” забавное обвинение в убийстве рок-н-ролла через возведение его в ранг искусства», — говорят организаторы концерта.

Также в рамках концерта пройдёт пленэр. Попробовать свои силы в живописи смогут как опытные, так и начинающие художники. Записываться на мастер-класс нужно заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47.