Тагильчане обратили внимание на скопление пожарных машин возле отеля Demidov Plaza. Возгорания или эвакуации людей из здания очевидцы не заметили

В минувшую субботу, 27 января, жители Нижнего Тагила обратили внимание на скопление пожарных машин возле отеля Demidov Plaza. Отметим, что дыма, огня и эвакуации людей из здания очевидцы не заметили.

Редакции АН «Между строк» в ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО сообщили, что в сводке происшествий этого адреса нет, возгорания в здании или эвакуации не было. На момент публикации неизвестно, почему там находились пожарные.

Источник АН «Между строк» сообщил, что в отеле проходили учения.