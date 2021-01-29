Тагильчане и мэрия недовольны качеством очистки дорог от снежной каши. Подрядчики обещают исправиться

Замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов упрекнул дорожные службы в неэффективности работы по уборке улиц от снега. Об этом чиновник заявил на одном из плановых еженедельных совещаний.

«Дороги находятся в проезжем состоянии, но применение реагентов, которое проведено по предписанию ГИБДД, было ошибкой. Весь город у нас в грязи, и справиться с ней мы уже неделю не в состоянии. Технология, которую вы применяете, показывает себя неэффективной: снег с неочищенных заездов во дворы и с парковок растаскивается по автодорогам, — подчеркнул Егор Копысов. — Больше всего вопросов к субподрядчикам, которые занимаются эксплуатационным содержанием дорог в Дзержинском районе и на Тагилстрое. Там состояние проезжей части гораздо хуже, чем в центральной части города».

Представитель МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» отметил, что после осмотра 83 муниципальных дорог был составлен акт с перечислением всех выявленных дефектов. Подрядчику выдано предписание по их немедленному устранению.

Директор МУП «Тагилдорстрой», которое является генподрядчиком по обслуживанию дорог, Игорь Васильев пообещал устранить выявленные дефекты в кратчайшие сроки.

«Будем делать всё возможное, убирать по максимуму. На сегодняшний день порядка 40 единиц техники выводим в ночную смену, — уточнил Васильев. — Выметаешь за ночь, но в течение дня близкая к нулю температура, что сказывается на образовании снежной каши на улицах. Вот, к примеру, сейчас ехал на совещание по улице Горошникова: где нет заездов во дворы, дорога чистая, там, где есть, уже набивается “снежной шелухой” середина, хотя только что дорогу чистили».

По официальным данным, только за прошлую неделю с улиц Нижнего Тагила было вывезено 11 300 тонн снега. С 15 октября 2020 года по 28 января 2021 года один ТДС убрал 46 605 тонн.