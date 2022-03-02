Тагильчанам стали поступать звонки от президента Украины Владимира Зеленского с просьбой «забрать своих сыновей и мужей домой»  

Жителям Нижнего Тагила стали поступать звонки с записью голоса президента Украины. Тагильчанка Татьяна рассказала АН «Между строк», что ей позвонили с московского номера и женщина услышала узнаваемый голос Владимира Зеленского, который просит россиян забрать своих мужчин с военной спецоперации.

«Я вас очень прошу: заберите своих сыновей, мужей, заберите домой, дайте им выжить», — просит Зеленский.

Телефонный спам в России начался на этой неделе. Запись голоса Зеленского на своём канале в Telegram разместил министр цифровой трансформации Украины Михайло Фёдоров. Украинский чиновник также пояснил, что автодозвоны на российские номера делают специальные call-центры.