Тагильчанам принесут пенсию на неделю раньше из-за путинских выплат

В сентябре пожилым жителям Нижнего Тагила, получающим пенсию на дом, принесут выплаты раньше обычного. Деньги доставят до 16 сентября, хотя обычно выплаты производят до 24-го числа.

«В связи с тем, что в сентябре производятся выплаты размером в 10 тысяч рублей, график получения пенсий на дом будет смещён. Люди получат пенсию до 16 сентября. Те, кто пользуется картами, уже получили пенсию. Зачисление было 2 сентября», — рассказали в Управлении Пенсионного фонда России по Нижнему Тагилу и Пригородному району.

Пожилые жители, получающие деньги на дом, могут узнать о дате доставки пенсии по телефонам: 8 (3435) 41-11-04 или 8 (3435) 41-20-92.