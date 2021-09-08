Тагильчанам принесут пенсию на неделю раньше из-за путинских выплат

08.09.2021 17:43
В сентябре пожилым жителям Нижнего Тагила, получающим пенсию на дом, принесут выплаты раньше обычного. Деньги доставят до 16 сентября, хотя обычно выплаты производят до 24-го числа.
«В связи с тем, что в сентябре производятся выплаты размером в 10 тысяч рублей, график получения пенсий на дом будет смещён. Люди получат пенсию до 16 сентября. Те, кто пользуется картами, уже получили пенсию. Зачисление было 2 сентября», — рассказали в Управлении Пенсионного фонда России по Нижнему Тагилу и Пригородному району.
Пожилые жители, получающие деньги на дом, могут узнать о дате доставки пенсии по телефонам: 8 (3435) 41-11-04 или 8 (3435) 41-20-92.
- С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов в Государственную и областные думы, а также глав субъектов Федерации.
- В конце августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей.
- Позднее власти Свердловской области сообщили, что пожилым людям раздадут на избирательных участках подарочные карты в честь Дня пенсионера. Их можно будет по своему усмотрению потратить в одной из торговых сетей. Областные СМИ пишут, что на карту положат 150 рублей.