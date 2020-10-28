Тагильчанам предлагают за 45 минут создать рисунок на тему радости и жизненных ценностей 

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств — 2020» Нижнетагильский музей изобразительных искусств объявляет конкурс моментального рисунка «Ради жизни на Земле». Участникам предлагается поразмышлять о мире, радостях жизни и человеческих ценностях. Главное условие конкурса — нарисовать работу за 45 минут.

Участником может стать любой желающий. Принимаются рисунки в формате А3 в техниках: живописное полотно акрилом, гуашь, графический рисунок, фломастеры, акварель, пастель, смешанная техника, коллаж и аппликация. Работы могут быть выполнены в любом жанре изобразительного искусства.

«В работе важно отразить звучание сегодняшней жизни, жизни, которую подарили те, кто не вернулся с боевых действий, терпел лишения в тылу, мечтал о мире», — рассказали в музее искусств.

В этом году акция «Ночь искусств» посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для участия в конкурсе «Ради жизни на Земле» необходимо прислать заявку с фотографиями работы до 2 ноября на почту: artmnt_mass@mail.ru. В письме указать ФИО, возраст, место учёбы или работы, а также свои контакты. Победителей по результатам голосования объявят 11 ноября в группе конкурса во «ВКонтакте». Также 3 ноября во время «Ночи искусств» всем участникам требуется пройти регистрацию с 17:15 до 17:55 на Уральской, 4.