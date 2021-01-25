Тагильчанам покажут отреставрированную версию последнего фильма Феллини

В кинотеатре «Красногвардеец» покажут отреставрированную версию последнего фильма Федерико Феллини «Голос Луны» (16+). Картину можно будет посмотреть с 28 по 31 января. 30 января состоится показ на языке оригинала с русскими субтитрами, а 29 января в 18:00 фильм посмотрят и обсудят гости клуба «Киногурман».

Лента «Голос Луны» итальянского режиссёра Федерико Феллини вышла в январе 1990 года в европейском прокате. Официального проката ни в СССР, ни в России не было. «Голос Луны» считается самой спорной картиной мастера. При этом сам режиссёр признавался, что любит её больше остальных своих работ.

«В своём последнем фильме режиссёр поражает исключительно вольным обращением с канонами классической драматургии. Маэстро практически с первых постановок уделял куда большее внимание не истории как таковой, а сопутствующей атмосфере, мимолётному настроению, мелким житейским подробностям. Этот фильм — сплошная иллюзия, один большой символ, малопонятный иероглиф, который заключает в себе какую-то вселенскую тайну, до которой так хочется докопаться. Он полон аллегорий. Это кино мифическое и многопластовое, это таинство, которое надо познавать постепенно», — говорит ведущая клуба «Киногурман» Ирина Бакуменко.

Отметим, что в 2020 году мир должен был с размахом отметить столетие Феллини. Однако «год Феллини» оказался годом коронавируса, а большая часть крупных кинофестивалей и кинособытий не состоялась. Тагильский кинотеатр решил исправить эту несправедливость в начале 2021 года.