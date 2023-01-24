Тагильчан зовут прогуляться по вечернему городу с фонариками

Прогуляться с фонариками по вечернему Нижнему Тагилу смогут жители города в субботу, 4 февраля. Традиционную акцию «Тагильский светлячок» (6+) в десятый раз проведут клуб туристов «Азимут» и Центр развития туризма.

Каждый год маршрут «Тагильского светлячка» меняется, но всегда для гуляющих готовят увлекательную экскурсию, во время которой участники узнают много интересного о городе. В этот раз акция пройдёт в разных районах Нижнего Тагила. Стартует прогулка в парке «Народный». Конечным пунктом маршрута станет парк им. А. П. Бондина, там для участников пройдёт праздничная программа около колеса обозрения.

Также организаторы прогулки проведут конкурс необычных фонарей. Можно захватить с собой старинные фонари, сделать обычные фонарики музыкальными или просто украсить. Жюри выберет лучшие фонари в номинациях «Ретро-фонарь», «Праздничный фонарь», «Музыкальный фонарь» и «Мощный фонарь», а также определит участника в самом креативном костюме со световыми элементами.

Начало регистрации на акцию в 18:00 у хоккейного корта в парке «Народный», старт с этого места через 20 минут.