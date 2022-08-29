Тагильчан ждёт жаркое завершение лета и дождь на первое сентября

Последние дни лета и начало осени в Нижнем Тагиле обещают быть жаркими, однако к выходным станет заметно прохладнее, а первого сентября синоптики обещают дожди и грозы.

29 и 30 августа станут на этой неделе самыми жаркими днями, в понедельник воздух прогреется до +27°C, ночью — до +13°C, во вторник дневная температура достигнет +28°C, а ночью опустится до +15°C. Оба дня будут солнечными, ветер юго-западный.

В среду, 31 августа, воздух прогреется до +26, ночью — до +16°C, возможен дождь с порывами ветра до 15 м/с. В четверг, 1 сентября, синоптики обещают днём до +24°C, а ночью до +15°C. В первый осенний день ожидаются грозы. В пятницу, 2 сентября, днём будет +16°C, ночью похолодает до +6°C.

В выходные, 3 и 4 сентября, ожидаются дожди и переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +11°C днём и +5°C ночью.