Тагильчан в новогоднюю ночь будут возить бесплатные трамваи 

В Нижнем Тагиле 1 января 2024 года с 00:00 до запуска утренних дежурных поездов в 03:40 для горожан поездка на трамвае будет бесплатной. Также в новогоднюю ночь для жителей города запустят дополнительные рейсы трамваев по маршрутам № 1, 3 и 10.

«Дополнительные рейсы будут работать по одному вагону на следующих маршрутах: 1-й маршрут (УВЗ — ул. Островского), выход из депо УВЗ в 01:55, отправление с Островского в 02:40; 3-й маршрут только по большому кольцу (ул. Островского — пр. Ленина — Кр. Камень — Выя — ул. Островского), отправление с Островского в 00:15, в 00:53, в 01:31, в 02:10, в 02:48; 10-й маршрут (УВЗ — Пихтовые горы), выход из депо УВЗ в 01:15, в 02:30, в 03:18, отправление с Ильича в 01:36, в 02:52, в 03:39»,— сообщает «Тагильский трамвай».

В МУП «Тагильский трамвай» напоминают, что каждую ночь, в том числе новогоднюю, с 03:40 до 05:40 пассажиры могут воспользоваться дежурными поездами, которые курсируют по четырём маршрутам.