Тагильчан приглашают принять участие в конкурсе «Молодая семья» и побороться за главный приз — путешествие

В Нижнем Тагиле в 20-й раз пройдёт городской конкурс-фестиваль «Молодая семья». Принять участие в нём смогут тагильчане до 35 лет, состоящие в браке и имеющие детей. Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, в этом году формат конкурса будет более праздничный и охватит большее количество участников. Попробовать свои силы также смогут и семьи-участники прошлых лет. Главным призом станет путешествие для всей семьи.

Фестиваль-конкурс будет состоять из четырёх состязаний. Первое намечено на 8 июля. Семьи поучаствуют в мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству и изготовят подарки к 300-летию Нижнего Тагила. 13 июля тагильчане будут готовить блюда уральской кухни, а 20 июля примут участие в спортивных соревнованиях, пройдут большую семейную эстафету и примерят на себя роль фитнес-тренеров. Для демонстрации творческих способностей семьи-участники 27 июля создадут модные семейные образы в рамках четвёртого конкурсного этапа.

В канун 300-летия Нижнего Тагила, 10 августа, состоится гала-концерт фестиваля, на котором огласят фамилию лучшей молодой семьи 2022 года, наградят участников и призёров. Всех ждут дипломы и памятные подарки от главы города и администрации, а лучшая семья получит сертификат на путешествие.

Отправить заявку на участие в конкурсе можно на почту оргкомитета. Также заполнить анкету можно в Городском дворце молодёжи на улице Пархоменко, 37, в кабинете 13. Сбор заявок стартует 15 мая и продлится до 5 июля 2022 года.

Напомним, в прошлом году победителем конкурса стала семья известного пожарного-блогера Александра Серова, который ведёт канал «Пожарный порох» на YouTube. Глава семейства работает пожарным, его жена Яна — учитель. Они растят троих сыновей. В свободное время Серовы увлекаются кулинарией, организовывают пикники, катаются на самокатах.