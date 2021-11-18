Тагильчан приглашают поучаствовать в новогоднем экомарафоне по переработке старых вещей

Новогодний апсайклинг-марафон стартовал в Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле. Тагильчанам предлагают опубликовать фото новогодних украшений и костюмов, которые сделаны из старых вещей. Победителями конкурса станут те, кто наберёт наибольшее количество голосов пользователей и экспертов. Организатор акции — ООО «Рифей».

Апсайклинг — творческая переработка старых вещей. С 2019 года известные производители одежды стали поддерживать художников, создающих новые коллекции из вещей, бывших в употреблении. Главная цель апсайклинга — спасение планеты от перепроизводства и загрязнения окружающей среды.

«Мастерить новогодние украшения из страниц журналов, обломков украшений и праздничной упаковки — это хорошая традиция, которая, я знаю, есть во многих семьях и детских учреждениях. Сфотографировать результаты своего труда и стать участником нашего апсайклинг-марафона могут все желающие. Таким образом все вместе мы сможем привлечь маленьких уральцев к теме экологии», — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Фёдор Потапов.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно выложить фото новогодних украшений в любой соцсети и поставить хэштег #апсайклингмарафон или прислать изображение на страницы компании. Конкурс завершится 15 декабря. Жюри даст работам оценку на оригинальность и практичность, а также количество использованных вещей. Работы от участников уже принимаются.