Тагильчан приглашают поучаствовать в чемпионате города по уличному баскетболу

Стартовал приём заявок на участие в XXII чемпионате города по уличному баскетболу. Соревнования будут посвящены Дню города — 2021.

В этом году чемпионат пройдёт 13–16 августа на открытой баскетбольной площадке спортивной школы «Старый соболь» по адресу Пархоменко, 37. Участвовать в мероприятии могут юноши и девушки от 10 лет, для каждого возраста есть своя категория. Также в соревнованиях смогут принять участие ветераны (мужчины 45+) и воспитанники детских домов до 18 лет.

Заявки принимаются до 6 августа по электронной почте: st.sobol@mail.ru. Заполнить заявку можно здесь.