Тагильчан приглашают на творческую встречу с художником Валерием Хасановым

В среду, 8 декабря, в 14:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств на Уральской, 7 состоится творческая встреча с тагильским художником Валерием Хасановым на его выставке «Предметное/беспредметное» (12+).

Гости смогут пообщаться с автором о его картинах, представленных на выставке, узнать о творческой жизни Нижнего Тагила в 1990-е годы — период создания холстов. Часть беседы будет посвящена образам, встречающимся в творчестве Валерия Хасанова, и их символике.

Валерий Юрьевич Хасанов — тагильский живописец, график, педагог, член Союза художников России. Участник многих выставок, проектов и симпозиумов, в том числе международных. Хасанов работает предпочтительно в области абстрактных композиций, превращая создание картины в самоценный творческий процесс — захватывающий и экспрессивный. Использует в одной работе различные техники и материалы, достигая многослойности и фактурности произведения.

Предварительно записаться на мероприятие можно по ссылке или по телефону 8 (3435) 25-26-47. Стоимость входного билета в музей — 150 рублей для взрослых, 100 рублей для студентов и пенсионеров, 50 рублей для школьников.