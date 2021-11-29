Тагильчан приглашают на творческую встречу с художником Николаем Грачиковым

1 декабря в музее изобразительных искусств пройдёт творческая встреча с тагильским художником Николаем Грачиковым. Мероприятие начнётся в 14:30 на выставке «Предметное/беспредметное. Искусство тагильских художников» (12+).

Николай Грачиков — тагильский график и живописец, член Союза художников России. Родился в селе Голдино Рязанской области, окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института.

На встрече гости обсудят с Грачиковым художественную жизнь города, систему художественного образования. Посетители посмотрят работы автора и поговорят с ним о художественном языке и образах. Также Николай Владимирович расскажет, какие произведения, представленные на выставке, ему особенно близки.

«Мои рисунки — это моя “речь”, мои сомнения, размышления о самом себе, о близких людях, о природе, об искусстве. Это мой искренний отклик на окружающую многогранную жизнь, в которой я способен многое увидеть, почувствовать, пережить… Одни мои работы населены образами видимого мира, другие — тоже образами, но живущими внутри меня. В коллекции музея есть моя работа “Незнакомый пейзаж”. Это мир, созданный мною. Я предлагаю зрителю прогуляться в придуманном пространстве», — рассказал Николай Грачиков.

На выставке «Предметное/беспредметное. Искусство тагильских художников» представлено несколько работ Николая Грачикова из коллекции музея. Это абстрактные композиции, где на первый план выходят цвет и форма, фактура и техника.