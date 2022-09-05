Тагильчан предупреждают о ночных заморозках

ЕДДС Нижнего Тагила предупредила горожан о возможных ночных заморозках. С 5 по 7 сентября в Свердловской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до –2 градусов. Садоводам советуют заранее побеспокоиться о защите урожая.

Также на этой неделе на Урале сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность — 4-го и 5-го класса горимости леса по региональной шкале, сообщает Уральский гидрометцентр.

В целом неделя будет прохладной — до +14 градусов днём. Во второй половине недели синоптики обещают дожди.

Сегодня, 5 сентября, в Нижнем Тагиле будет самый тёплый день предстоящей недели. В понедельник днём воздух прогреется до +14°C, ночью — до +1°C, во вторник дневная температура достигнет +12°C, будет пасмурно, ночью температура воздуха опустится до +5°C.

В среду, 7 сентября, воздух прогреется до +9 градусов, ночью — до +3°C. В четверг, 8 сентября, возможен дождь с порывами ветра до 8 м/с, температура воздуха днём до +9°C, а ночью до +2°C. В пятницу, 8 сентября, продолжатся дожди, днём будет +7°C, ночью похолодает до +4°C.

В выходные, 10 и 11 сентября, ожидаются дожди и переменная облачность, столбики термометров покажут +11°C днём и 0°C ночью.