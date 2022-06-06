Тагильчан на этой неделе ждёт дождливая погода

На этой неделе в Нижнем Тагиле ожидается в основном дождливая погода. Сегодня, 6 июня, синоптики Уральского гидрометцентра обещают облачную погоду и до +17°C днём. Ночью похолодает до +9°C. 7 июня, во вторник, днём будет дождь и +13°C, а также порывы ветра до 17 м/с. Ночью термометры покажут до +9°C. В среду, 8 июня, ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Днём температура воздуха составит +17°C, ночью — до +9°C.

В четверг, 9 июня, синоптики обещают облачную погоду, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днём до +15°C, в тёмное время суток столбики термометров покажут +10°C. К пятнице, 10 июня, станет чуть теплее, днём +18°C, ночью до +11°C, также ожидаются кратковременные дожди.

В субботу, 11 июня, в светлое время суток синоптики обещают дождь и грозу, при этом воздух прогреется до +20°C. Ночью будет прохладнее — до +12°C. В воскресенье, 12 июня, также дождливо и грозы, днём ожидается до +23°C, ночью — до +11°C.