Тагильчан на этой неделе ждут температурные качели и дожди 

В Нижнем Тагиле на этой неделе ожидается переменчивая погода с дождями и грозами. На сегодня, 20 июня, синоптики обещают днём до +22°C, сильные дожди, грозы и град с порывами ветра до 18 метров в секунду. Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила выпустила штормовое предупреждение.

Во вторник, 21 июня, днём будет по-весеннему свежо и дождливо — +16°C, ночью до +11°C. 22 июня, в среду, горожан ожидает пасмурная погода, днём также +16°C, ночью немного прохладнее — +12°C.

В четверг, 23 июня, столбики термометров поднимутся до +22°C, а ночью воздух охладится до +9°C. В пятницу, 24 июня, синоптики обещают тёплую и сухую погоду: днём +24°C, ночью +11°C.

В выходные потеплеет. 25 июня ожидаются гроза и кратковременный дождь. Столбики термометров покажут +26°C, ночью похолодает до +14°C. 26 июня, в воскресенье, будет ясная погода и +24°C. Ночью столбики термометров опустятся до +14°C.