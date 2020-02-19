«Тагил-ТВ» попросил у городских депутатов 3,2 млн рублей на освещение деятельности думы

Недавно назначенная директором МАУ «Тагил-ТВ» Ирина Пудовкина попросила депутатов Нижнетагильской гордумы одобрить внесение изменений в муниципальное задание для телеканала и выделение дополнительных 3,2 млн рублей. Вопрос был рассмотрен сегодня, 19 февраля, на заседании думской комиссии по информационной политике. Деньги необходимы для организации работы по освещению деятельности гордумы, а точнее на программу «Депутатские вести», которая с начала 2020 года выходит не только на «Телеконе», но и на «Тагил-ТВ». Муниципальное задание планируется увеличить на 16 часов.

«В предыдущие годы мы размещались с аукционами на освещение деятельности городской думы в марте-апреле. В нынешнем году уже с января идут передачи ["Депутатские вести" ]. В связи с этим объём и увеличился. В случае принятия положительного решения у нас появится возможность расширить аудиторию. Поэтому предлагаем одобрить вопрос о перемещении [аукционных] средств на муниципальное задание», — сообщил на комиссии по информационной политике руководитель аппарата НТГД Валерий Зябочкин.

Отдельные сюжеты про работу тагильских депутатов теперь будут транслироваться и на Областном телевидении. Есть возможность также попасть в федеральную повестку через врезки регионального контента в цифровой сигнал ОРТ. Депутатам предложение Пудовкиной показалось выгодным, но они решили перед очередным заседанием гордумы в конце февраля ещё раз собраться и рассмотреть его более подробно вместе с теми своими коллегами, которые сегодня не смогли присутствовать на комиссии.

Напомним, в конце декабря 2019 года новым руководителем муниципального автономного учреждения «Тагил-ТВ» стала директор телекомпании «Телекон» (подчиняется ЕВРАЗу) и соучредитель холдинга ООО «Радио-Экофонд» Ирина Пудовкина. Источники АН «Между строк» тогда сообщали, что назначение Пудовкиной на пост директора «Тагил-ТВ» предвещает слияние двух телеканалов, которое обсуждается в кулуарах власти уже в течение нескольких лет. В мэрии заявили, что решение возложить обязанности директора «Тагил-ТВ» на Ирину Пудовкину было принято в преддверии конкурса на 22-ю кнопку для муниципальных каналов.