Сына главы Горноуральского городского округа уволили из полиции за пьяную езду

В Нижнем Тагиле из полиции уволили бывшего оперуполномоченного отдела полиции № 21 Владимира Летникова, сына главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова. По результатам служебной проверки Летников был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», административное дело о пьяном вождении передано в суд.

Напомним, в ночь на 22 мая на ГГМ сотрудники ДПС остановили 23-летнего оперуполномоченного ОП № 21 Владимира Летникова, находящегося в нетрезвом состоянии за рулём автомобиля. Мужчина был задержан сотрудниками полиции в гражданской одежде в свободное от службы время. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии на него был составлен административный протокол.