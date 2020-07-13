Сын экс-министра спорта сбил велосипедиста

Хоккеист Артём Иванюженков, сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова, насмерть сбил велосипедиста в Подольске, пишет ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью подтвердили, что два дня назад в Подольске водитель 1998 года рождения, управляя BMW X6, столкнулся с велосипедистом 1975 года рождения. В результате ДТП велосипедист умер. Обстоятельства аварии теперь выясняются, проводится проверка. Имён участников аварии в ведомстве не назвали.

В 2016 году в резонансное ДТП попал старший сын экс-министра Иванюженкова Антон: он влетел в автобусную остановку, в результате ЧП пострадали два человека. Как пишет «МК», Антон после того ДТП пытался «скрутить» госномера. В результате его оправдали, признав причиной аварии лопнувшее колесо, также стороны договорились о примирении и выплате компенсаций. Антон тоже играл в хоккей, но закончил карьеру из-за травмы.

Борис Иванюженков занимал пост министра спорта в 1999–2000 годах, сейчас занимает пост вице-президента Паралимпийского комитета.