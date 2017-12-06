СвЖД продлит маршрут «Ласточки» от Нижнего Тагила до Кушвы

Свердловская железная дорога продлит существующие маршруты электричек «Ласточка», курсирующих через Нижний Тагил, до города Кушвы. Об этом на встрече с губернатором Свердловской области рассказал начальник СвЖД Алексей Миронов. Также, по словам Миронова, в 2018 году дорога планирует получить дополнительный состав «Ласточка», что позволит проводить техобслуживание электропоездов, не заменяя их на время работ обычными.

«Это позволит продлить существующие маршруты “Ласточек” до Кушвы (через Нижний Тагил) и Шали (через Первоуральск, Кузино) и организовать сдвоенные поезда на Нижнетагильском направлении во время пикового спроса», — пояснили в пресс-службе компании.

Кроме того, на «Ласточках» железнодорожники планируют перевозить гостей чемпионата мира по футболу от железнодорожного вокзала до аэропорта Кольцово. Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, Евгений Куйвашев пообещал урегулировать вопросы по компенсации «Свердловской пригородной компании» выпадающих доходов, возникающих при эксплуатации электропоездов. Обсуждалось на встрече и благоустройство вокзала на станции «Екатеринбург-Пассажирский» к мундиалю.