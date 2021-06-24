Связь со «Спутником» установлена. Сотрудники агентства новостей «Между строк» прошли первый этап вакцинации от COVID-19

Скажем честно: мы долго не хотели. Не потому, что антипрививочники, — мы в полной мере осознаём пользу вакцинации в борьбе с коронавирусом. А вот доверяем ли мы отечественной вакцине? Мягко говоря, не очень. Но понимаем, что выбор у нас небольшой и, судя по тому, что происходит в Москве, прививаться всё равно придётся. Пока ещё добровольно-принудительно.

С другой стороны, мы видим, как растёт число заболевших, как разворачиваются совсем недавно свернувшиеся ковидарии. Измученное двумя предыдущими волнами коронавируса здравоохранение опять вынуждено пройти через все круги ада. И именно вакцинация, по идее, должна снизить нагрузку на здравоохранение, сократив число тяжёлых форм заболевания и летальных исходов. Хочется верить, что так и будет.

Нас «чипировали» в поликлинике на Новострое. Отношение медиков, профессионализм, чистота, стерильность — всё на высшем уровне, 10 из 10. Ставили «Спутник V», это наш выбор. Через три недели поедем ещё раз, за второй дозой.

Пока чувствуем себя хорошо. И очень надеемся, что все побочки отечественной вакцины обойдут нас стороной. Ещё надеемся, что чипы и связь со «Спутником» усилят сигнал Wi-Fi в редакции.