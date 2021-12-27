Своевременное обслуживание автомобиля — это важно!

Регулярное и своевременное обслуживание автомобиля — залог его долгой и исправной службы. Оно требует не только постоянного внимания, но и расходов. Но эти расходы не идут ни в какое сравнение с расходами, которые начнутся при поломке авто. Если правильно ухаживать за автомобилем, можно не только избавиться от хлопот, но и сэкономить в долгосрочной перспективе.

Начнём по порядку. Самое главное в уходе за автомобилем — это плановое обслуживание. Не следует пугаться при слове «плановое», плановое обслуживание — это не ремонт внезапно сломавшегося автомобиля, это профилактические действия, направленные на предупреждение поломок.

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Телефон: +7 (3435) 471-201

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