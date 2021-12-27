Своевременное обслуживание автомобиля — это важно!

Регулярное и своевременное обслуживание автомобиля — залог его долгой и исправной службы. Оно требует не только постоянного внимания, но и расходов. Но эти расходы не идут ни в какое сравнение с расходами, которые начнутся при поломке авто. Если правильно ухаживать за автомобилем, можно не только избавиться от хлопот, но и сэкономить в долгосрочной перспективе.
Начнём по порядку. Самое главное в уходе за автомобилем — это плановое обслуживание. Не следует пугаться при слове «плановое», плановое обслуживание — это не ремонт внезапно сломавшегося автомобиля, это профилактические действия, направленные на предупреждение поломок.
Дилерский центр Европа Авто Тагил*, официальный дилер ŠKODA, предлагает специальные условия обслуживания вашего автомобиля после окончания гарантии по программе ŠKODA СЕРВИС 3+.
Если вашему автомобилю от 3 до 5 лет, для вас:
— работы по обслуживанию автомобиля с выгодой до –22%**;
— оригинальные запасные части с выгодой –15%.
Если ваш автомобиль старше 5 лет, для вас:
— работы по обслуживанию автомобиля с выгодой до –22%*;
— оригинальные запасные части с выгодой –20%.
Подробности у мастеров-консультантов по телефону: +7 (3435) 471-201 или Whatsapp: +7 (965) 515-79-24.
С уважением и заботой о Вас автоцентр Европа Авто Тагил.
Сайт: europa-auto-nt.ru
Телефон: +7 (3435) 471-201
Whatsapp: +7 (965) 515-79-24
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Черноисточинском шоссе, 68/1!
** Размер скидки на работы зависит от номинала Вашей клубной карты.
* Предложение действительно только в автоцентре Европа Авто Тагил (Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 68/1).