Световой луч в небе над Нижним Тагилом был вызван аварией на «Уралхимпласте»

В ночь на 22 января жители Нижнего Тагила заметили в небе яркий световой столб и предположили, что это редкое природное явление. Однако луч появился после аварии на «Уралхимпласте», сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на источник с предприятия.

По данным агентства, ночью произошло короткое замыкание на подстанции с возникновением задымления. Из-за этого предприятию пришлось отключиться от электроэнергии и переподключиться на резервный источник питания.

«Инцидент локализован силами оперативного персонала энергослужбы ПАО "Уралхимпласт". Аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном графике. Предприятие функционирует в штатном режиме. Для установления причин создана специальная комиссия», — подтвердили в пресс-службе УХП.

В эту же ночь тагильчане жаловались на сбои в работе электроприборов.