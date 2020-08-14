Светлана Тихановская записала новое видеообращение к гражданам Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа, видео опубликовано на YouTube-канале «Страна для жизни».

В видео Светлана Тихановская поблагодарила за поддержу всех избирателей, протестующих против фальсификаций на выборах президента, и призвала их продолжать отстаивать свои права, но делать это ненасильственными методами. Тихановская подчеркнула, что на тех участках, где подсчёты не фальсифицировали, она набрала от 60 до 70% голосов, а на одном участке — около 90%.

Также она попросила мэров городов Беларуси 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний.

«Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью — в его победу большинство не верит», — сказала Тихановская.

Кандидат в президенты также поблагодарила силовиков, которые не применяли насилие, и сотрудников предприятий, которые вышли на забастовки. Она несколько раз подчеркнула, что поддерживает только ненасильственные методы борьбы за свои права.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, Тихановская — около 10%. Она и её сторонники не признали результаты выборов, из-за угроз своей семье Тихановская уехала из страны, по всей Беларуси начались акции протеста. За четыре дня милиция задержала больше пяти тысяч человек.