Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать результаты выборов в Беларуси (ВИДЕО)

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение к Европейскому совету. Сегодня главы государств и правительств стран Евросоюза проведут внеочередное совещание, посвящённое ситуации в Беларуси. В обращении Тихановская призывает лидеров Европы не признавать итоги прошедших выборов президента Беларуси. Видео опубликовано на английском языке на YouTube-канале «Страна для жизни».

«Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за своё конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными. Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы», — заявляет Тихановская.

По словам Тихановской, она создала Национальный координационный совет Беларуси, который возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога и объявит новые честные выборы с участием международных наблюдателей.

«Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», — обращается Светлана Тихановская.

О непризнании итогов белорусских выборов ранее заявили Великобритания, Канада, Ирландия, Латвия, Литва, Эстония, а также главы МИД 27 стран ЕС.

Напомним, по официальным результатам выборов президента Беларуси, Александр Лукашенко набрал 80,1%, а его основной оппонент Светлана Тихановская получила 10,12%.

С 9 августа во многих городах Беларуси начались протестные акции против итогов выборов. Милиция страны жёстко разгоняет мирные протесты: силовики применяют дубинки, водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По официальным данным МВД, за время протестов задержаны 6700 человек, по данным Минздрава, не менее 250 человек попали в больницы. Также задержанные жалуются на жестокое избиение правоохранительными органами в отделах полиции.