Свердловскую пригородную компанию оштрафовали за продажу билетов на отсутствующие места в тагильской «Ласточке»

Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей за продажу билетов на отсутствующие места в тагильской «Ласточке». Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг).

В ходе проверки Нижнетагильской транспортной прокуратурой установлено, что АО «СПК» 28 января текущего года были проданы билеты на скорый пригородный поезд «Ласточка», следовавший по маршруту Нижний Тагил — Екатеринбург, на количество мест в вагонах больше, чем их прибыло на самом деле. В результате более 320 пассажирам пришлось ехать в вагонах стоя.

Прокурором в адрес перевозчика внесено представление об устранении нарушений закона. Ответственное должностное лицо подвергнуто дисциплинарному взысканию. Обратившимся к перевозчику пассажирам вернули деньги за билеты.