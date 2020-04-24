Свердловскую пригородную компанию и «Уральские авиалинии» включили в список системообразующих предприятий России, подведомственных Минтрансу РФ. В перечень также попала группа компаний «Аэропорты регионов», контролирующая аэропорт Кольцово.

Как пишет Znak.com со ссылкой на данные Минтранса, в итоговый перечень системообразующих предприятий вошли 162 организации, в том числе холдинговые компании. 129 организаций попали в перечень на основании отраслевых показателей, 33 — по дополнительным критериям.

Напомним, статус системообразующего предприятия даёт возможность получить господдержку. Власти ведут контроль за показателями этих компаний, а на их банкротство наложен мораторий.

Ранее списки системообразующих предприятий составили Министерство промышленности РФ и Министерство цифрового развития РФ. В них также попали некоторые предприятия Свердловской области.