Свердловскую область на пять дней окутает смог

05.08.2022 12:30
В Свердловской области до 20:00 9 августа ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеорологические условия (НМУ). Об этом сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Из-за НМУ 1-й степени существует повышенный риск ухудшения самочувствия населения, снижения видимости на дорогах, увеличения вероятности ДТП и образования автомобильных заторов.
ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать следующие рекомендации, чтобы обезопасить себя и близких:
- ограничить поездки на личном транспорте, который при смоге вносит наибольший вклад в загрязнение города;
- сократить время прогулок на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
- не открывать для проветривания в квартире окна, особенно ночью и ранним утром;
- по мере возможности использовать систему кондиционирования и очистки воздуха;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;
- избегать употребления алкогольных напитков, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
- промывать нос и горло при возвращении домой.