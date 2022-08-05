Свердловскую область на пять дней окутает смог

В Свердловской области до 20:00 9 августа ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеорологические условия (НМУ). Об этом сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Из-за НМУ 1-й степени существует повышенный риск ухудшения самочувствия населения, снижения видимости на дорогах, увеличения вероятности ДТП и образования автомобильных заторов.

ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать следующие рекомендации, чтобы обезопасить себя и близких: