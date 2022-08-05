Общество

Свердловскую область на пять дней окутает смог

05.08.2022 12:30
Свердловскую область на пять дней окутает смог

В Свердловской области до 20:00 9 августа ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеорологические условия (НМУ). Об этом сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Из-за НМУ 1-й степени существует повышенный риск ухудшения самочувствия населения, снижения видимости на дорогах, увеличения вероятности ДТП и образования автомобильных заторов. 

ГУ МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать следующие рекомендации, чтобы обезопасить себя и близких:

  • ограничить поездки на личном транспорте, который при смоге вносит наибольший вклад в загрязнение города;
  • сократить время прогулок на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • не открывать для проветривания в квартире окна, особенно ночью и ранним утром;
  • по мере возможности использовать систему кондиционирования и очистки воздуха;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;
  • избегать употребления алкогольных напитков, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
  • промывать нос и горло при возвращении домой.
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