Свердловскую область на Паралимпиаде в Токио представят 16 атлетов

На Паралимпийские игры в Токио из Свердловской области отправятся 16 спортсменов и четыре тренера, сообщает региональный департамент информационной политики.

В сборную России по лёгкой атлетике вошли свердловчане Елена Третьякова и Егор Шаров. На соревнованиях по стрельбе из лука выступит Антон Зяпаев. ﻿﻿﻿﻿﻿Александр Савичев, Алексей Волков, Анатолий Крупин, Евгений Волосников, Ильнар Зиннатуллин, Андрей Лавринович, Виктор Миленин, Александр Резниченко, Денис Шестаков и Владимир Панкратов вошли в команду по волейболу сидя.

Также на Играх выступят теннисист Владимир Топорков, велосипедист Михаил Асташов и пловец Вячеслав Емельянцев.

Паралимпийские летние игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

На Олимпийских играх в Токио Свердловскую область представляли 15 спортсменов, один из них — гимнаст Давид Белявский — завоевал золотую медаль.