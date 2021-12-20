Свердловскую область на этой неделе накроют снегопады. Дорожники борются со стихией круглосуточно 

В Свердловской области 19 декабря прошёл сильный снегопад, высота снежного покрова на проезжей части составила 15 сантиметров. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Свердловской области и Нижнем Тагиле снегопады продолжатся. А к середине недели дневная температура опустится до –19 градусов.

«Сегодня на региональных трассах работали 274 комбинированных дорожных машины, 51 автомобиль с отвалом, 66 автогрейдеров и 38 единиц прочей техники. Для борьбы с гололёдом и снежным накатом подрядные организации использовали 423 тонны песка и 7,2 тысячи тонн противогололёдных материалов», — сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области.

По словам кураторов, которые лично следят за работой подрядных организаций, последствия снегопада будут полностью ликвидированы в течение дня.

На трассах наблюдение за погодными условиями ведут 48 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами. Это позволяет следить за состоянием проезжей части в режиме реального времени и контролировать работу подрядных организаций, занимающихся зимним содержанием дорог.

МЧС России предупреждает, что во время сильного снегопада лучше обходить стороной шаткие строения, оборванные линии электропередачи и другие потенциальные источники опасности. При возникновении ЧС сообщайте по телефону МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.