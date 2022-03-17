Свердловскую область на четыре дня накроет смог 

Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили уральцев о неблагоприятных метеорологических условиях. Смог в регионе продержится до 20:00 понедельника, 21 марта.

«Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 21 марта», — сообщается на сайте Уралгидрометцентра.

В такую погоду рекомендуют отказаться от поездок на автомобилях, чтобы уменьшить загазованность воздуха, сократить время пребывания на улице. Также свердловчанам советуют не открывать окна и двери для проветривания, в особенности ночью и ранним утром. В помещении рекомендовано чаще делать влажную уборку, по возможности использовать очистители воздуха.