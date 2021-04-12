Свердловскую область могут сделать пилотным регионом в переподготовке медработников

Глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов и директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина направили письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина с просьбой опробовать в регионе экспериментальное кадровое решение для российских больниц, пишет ЕАН.

Суть идеи — повышение квалификации фельдшеров до уровня врачей через дополнительную подготовку на базе областного медицинского колледжа.

«Дефицит кадров в отрасли — серьёзная проблема не только для нас, но и в других регионах. Поэтому решено было обратиться к Михаилу Владимировичу с просьбой санкционировать такой эксперимент и сделать нас пилотным регионом», — пояснил глава областного Минздрава.

«Да, есть письмо, которое написано нами на федеральном уровне, где в Свердловской области просят организовать пилотный проект. Речь идёт о расширении функций среднего медицинского персонала с передачей им части врачебных функций, прежде всего речь о фельдшерах», — говорит Ирина Левина.﻿﻿﻿﻿

Сами чиновники дообучение фельдшеров до уровня врачей называют вынужденной мерой; с помощью такого резерва они рассчитывают закрыть дефицит кадров в отрасли на ближайшие 4 года. После этого уральский медицинский университет должен будет выйти на необходимый клиникам количественный уровень выпускников.

Предложение о дообучении фельдшеров также рассмотрел Общественный совет при министерстве. О том, что проблему дефицита кадров нужно срочно решать, говорили все его участники, спорили лишь о подходах. Популярная версия — возвращение «советской» системы распределения выпускников медвуза на 5 лет: в частности, об этом говорил председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов. Он же предложил индексировать пособие врачам «на обзаведение хозяйством», которое платят медикам, уезжающим в муниципалитеты. По словам представителя профсоюзов, его размер не меняется уже 7 лет.

Заместитель главного врача Первоуральской городской больницы Николай Шайдуров считает необходимым привязать сельских врачей к конкретному рабочему месту на 3 года.

«Если для этого нужно поменять Конституцию — давайте менять Конституцию», — добавил Шайдуров.

Стоит отметить, что это предложение не нашло поддержки в министерстве, а глава ведомства Андрей Карлов в ответ на инициативу Шайдурова заявил, что «у нас же не ГУЛАГ».

Другие обсуждавшиеся меры популяризации профессии врача — льготные очереди в садики и престижные школы для детей медиков, льготная ипотека. Самое необычное предложение общественников — морально готовиться к мобилизации в больницы в самых проблемных территориях ветеринаров.